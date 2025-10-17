El guatemalteco Bourdet, medalla de oro en la gimnasia de los Juegos Centroamericanos

​Bourdet, de 19 años, selló su victoria con una puntuación total de 76,400 en la competencia que reúne las seis rotaciones obligatorias. Su registro le aseguró el escalón más alto del podio en una jornada memorable.

​"Esta medalla es más que todo el trabajo de muchas horas de entrenamiento", afirmó Bourdet a EFE tras su triunfo en sus primeros Juegos Centroamericanos, al tiempo que expresó sus ambiciones a futuro.

​"Sueño con alcanzar la clasificación olímpica, ser el primer varón de gimnasia masculina en lograrla", manifestó.

​El triunfo de Bourdet fue secundado por su compatriota Mario Taperio, quien obtuvo la plata con 74,350, consolidando un doblete para el país anfitrión. La competencia se llevó a cabo en la Federación Nacional de Gimnasia, ubicada en la Ciudad de Guatemala.

​El podio lo completó Richard Atencio, el único representante de Panamá, con una puntuación de 72,750, destacando por su consistencia técnica a lo largo de las pruebas.

​A diferencia de la rama femenina, la jornada se desarrolló sin acompañamiento musical, enfocando la atención en la precisión, la fuerza y el control de los deportistas.

​La presencia de Jorge Vega, una de las figuras históricas de la gimnasia guatemalteca, sirvió de apoyo moral para la delegación, si bien su participación se limitó a asegurar su clasificación en los aparatos de suelo y salto.

​Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 arrancan oficialmente este sábado y se extenderán hasta el 30 de octubre, aunque algunas disciplinas, como la gimnasia artística, comenzaron a disputarse desde este viernes.