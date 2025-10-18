Guatemala impone su ley en la gimnasia artística

Al dominio de los locales apenas se rebeló en la especialidad de anillas el costarricense Ariel Villalobos.

Bourdet, en la prueba de piso, se llevó el oro con una rutina que le valió 13.000 puntos y superó a su compatriota Jorge Vega (12.867) y al panameño Richard Atencio (12.800), quien se hizo con el bronce.

El gimnasta guatemalteco sumó su segunda medalla en arzones con una calificación de 12.834. Atencio volvió al podio con la plata (12.600), seguido de cerca por su compatriota Mario Taperio (12.434).

El único oro que se escapó del control de la gimnasia masculina de Guatemala fue en anillas. El costarricense Ariel Villalobos ejecutó una rutina que le mereció el primer lugar con 12.934 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estaba muy tenso, tenía muchos nervios, pero lo supe controlar. Pensé en el trabajo que hemos hecho durante varios años y salió todo bien", diJo Villalobos a EFE.

En esta prueba, Bourdet sumó su tercera medalla del día con una plata (12.234), por delante del guatemalteco Christian Paz (11.734).

Bourdet se colgó el vienes la medalla de oro en la gimnasia artística masculina, en la modalidad concurso completo.

Entre las mujeres, Guatemala mantuvo el dominio con oros en salto y barras asimétricas. Mishel Echeverría se impuso en salto y dejó la medalla de plata a la panameña Aliyah Lide de León, y la de bronce a la costarricense Franciny Morales.

La final de barras asimétricas necesitó definirse por centésimas. La guatemalteca Brithany Herrera se adjudicó el oro con 11.967 puntos. Tras ella quedaron la costarricense Rachel Rodríguez (11.934) y La panameña Aliyah Lide de León (11.467).

Rodríguez, quien disputa sus segundos Juegos Centroamericanos, destacó su ambición de futuro y su objetivo de clasificar a eventos de mayor calibre, como unos Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Villalobos puso la mirada en el corto plazo: "Nuestro enfoque actualmente es el próximo año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí queremos dar una muy buena presentación, disfrutar al completo la competencia, aumentar la dificultad de nuestras rutinas e ir mejorando".

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que reúnen a más de 3.000 deportistas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, comenzaron oficialmente este sábado y se extenderán hasta el 30 de octubre.