Rebecca Robisch y Thomas Kühlmann ganan la TUI Palma Marathon Mallorca 2025

Robisch cruzó la línea de meta en la clase femenina de la distancia reina del maratón (42km) en dos horas, 46 minutos y 21 segundos seguida de la belga Hannelore Pollenius y la noruega Elisabeth Rustad-Nilssen.

Por su parte, Kühlmann ganó la clase masculina en dos horas, 31 minutos y 48 segundos, por delante de su compatriota René Menzel y el austríaco Robert Stolzlederer.

En medio maratón, la alemana Nitsch Maike y el escocés William Beattie lograron el triunfo en una hora, 20 minutos y 46 segundos y una hora, 11 minutos y 53 segundos respectivamente.

Por otra parte, la francesa Maïwenn Le Corre completó el recorrido de 10km en 38 minutos y ocho segundos, mientras que su compatriota Anthony Baumal lo hizo en 32 minutos y 21 segundos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, ha destacado la altísima participación femenina, con un 46 por ciento de las inscripciones y los 76 países presentes en un evento referente en las Islas Baleares, con un impacto social y económico muy importante en Mallorca.