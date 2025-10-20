El Granollers no quiere problemas en Europa

El conjunto vallesano llega al encuentro con cierto desgaste físico, ya que será su cuarto partido en poco más de una semana, por lo que el técnico Antonio Rama gestiona cuidadosamente los minutos de sus jugadores para que afronten en las mejores condiciones este compromiso ante, probablemente, el rival más asequible del grupo.

Pese al cansancio, el Granollers encara el choque con confianza tras la victoria liguera en Guadalajara (29-32), aunque aún con el recuerdo de la derrota en su debut europeo ante el Skanderborg Aarhus danés (26-31).

"Es un partido vital, porque todavía no hemos ganado en esta competición. Tenemos mucha ilusión por conseguir los primeros puntos", ha afirmado Rama.

"Es cierto que es un desplazamiento complicado y, además, un partido europeo siempre tiene su dificultad. Pero si queremos tener opciones, debemos competir al máximo", ha añadido.

Rama ha destacado las virtudes físicas del conjunto rumano, "un equipo duro y contundente, con jugadores grandes, buenos lanzadores y una defensa muy agresiva".

El CS Minaur Baia Mare debutó en la competición con una derrota ante el Slovan (35-29) y no atraviesa por su mejor momento en la liga rumana, donde ocupa la sexta posición con seis puntos en cinco jornadas.