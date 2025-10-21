Guatemala vence por 13-2 a Panamá en la final del sóftbol de los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 21 oct (EFE).- Guatemala se impuso este martes a Panamá por marcador de 13-2 en la final del sóftbol masculino de los Juegos Centroamericanos, mientras Honduras consiguió la medalla de bronce.