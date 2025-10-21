Panamá, lista para albergar al fútbol bandera y los eSports de los Juegos Centroamericanos

La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, indicó a EFE que conseguir la subsede "no fue tarea fácil", ya que inicialmente se suponía que Guatemala sería la sede principal. Sin embargo, la situación cambió y Panamá obtuvo la oportunidad de acoger estas dos disciplinas "estratégicas".

Young agregó que, en el caso específico del fútbol bandera, "creo que su ranking nos dice dónde deberíamos estar ubicados”, y respecto a los eSports, aseguró que “ya nosotros tenemos antecedentes de participación en Juegos Bolivarianos, así que tenemos también mucho optimismo".

Sobre la ventaja de competir en casa, Young precisó que "para nosotros es importante darle la oportunidad a nuestros atletas de competir en su casa, de asegurarse de vivir la experiencia que significa estar en unos Juegos del Ciclo Olímpico, de hacerlo junto con sus familiares y sus amigos".

Young indicó que llevar a adelante la subsede de estos Juegos "es un ensayo muy positivo" de cara a los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se darán en Panamá del 12 al 25 de abril de 2026.

El presidente de la Asociación de Fútbol Americano de Panamá (Affpma), Luis Navas, señaló a EFE que "las expectativas del país son altas, aunque el equipo no se muestra confiado de cara al torneo", pues reconoce que las demás selecciones han mejorado significativamente.

"No estamos confiados, aunque las expectativas son altas, pero efectivamente nosotros somos los números nueve del mundo y en el continental nos clasificamos al mundial, entonces las expectativas son muy altas y estos muchachos están preparados para ganar esa medalla para Panamá", manifestó Navas.

Agregó que "cuando eres favorito, tienes que demostrar el porqué" y que, para los equipos masculino y femenino de Panamá, "lo más importante es ayudar al país a quedar lo más alto en la tabla del medallero posible en los Juegos".

Reconoció además que "este es el primer paso" previo al Mundial de Alemania y a los Juegos Olímpicos de 2028.

Por su parte, María Baloy, integrante de la selección nacional panameña, afirmó a EFE que el equipo está preparado para la competencia y que, en lo personal, "siento que también estamos preparados para ganar el oro".

"Estamos confiados, obviamente siempre con humildad, estamos preparados mentalmente y físicamente", manifestó la jugadora panameña.

Destacó que jugar en casa es una experiencia positiva, porque “tienes a tu familia, tienes a todos tus amigos cerca y creo que —te da más que nervios— te da seguridad que estás con tu familia cerca”.

La dirigente de los Esports en Panamá, Alexandra Rangel, comentó que para la Asociación Panameña de Esports esto “es un gran orgullo, es un gran reto” ser la subsede de eSports de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Señaló que “tenemos grandes exponentes en todas las categorías de League of Legends, Gran Turismo, Tekken y E-Football” y aseguró que “vamos a tener grandes resultados”, ya que los jugadores “llevan desarrollando y entrenándose a lo largo de todos los años aquí en Panamá”.

“Panamá tiene la particularidad de contar con una sede para entrenar que no todo el mundo tiene esa posibilidad, entrenar en equipo con presión”, confirmó la dirigente.