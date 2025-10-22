El COI, preocupado por los problemas de acceso de los deportistas a las competiciones

Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un comunicado este miércoles en el que muestra su preocupación por los problemas de acceso de los deportistas a los países que albergan competiciones internacionales, tras una reunión a distancia de la Junta Ejecutiva del organismo.