El COI, preocupado por los problemas de acceso de los deportistas a las competiciones

Durante otra reunión en septiembre, la Junta Ejecutiva (JE) del COI ya expresó su preocupación por la restricción del acceso de los deportistas a los países anfitriones de las competiciones, así como por el boicot y la cancelación de algunas debido a las tensiones políticas.
Tras la cancelación de visados a israelíes por parte del gobierno indonesio para el 53º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de la FIG en Yakarta (Indonesia), el COI se reunió para debatir tanto esa situación específica como el problema del acceso a las competiciones en general.
"Todos los deportistas, equipos y oficiales deportivos elegibles deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión, de conformidad con la Carta Olímpica y los principios fundamentales de no discriminación, autonomía y neutralidad política que rigen el Movimiento Olímpico", apunta el COI.
Además, para evitar situaciones similares en el futuro el Comité Ejecutivo propuso poner fin a cualquier forma de diálogo con Indonesia sobre eventos olímpicos y que representantes del propio Comité Olímpico de Indonesia viaje a Lausana (Suiza) para discutir la situación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para terminar, La Comisión Ejecutiva del COI aprovechó la oportunidad para recordar a todos los actores del Movimiento Olímpico la importancia del acceso libre y sin trabas de los deportistas a todas las competiciones.