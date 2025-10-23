Berni Álvarez: "El Tour es el tipo de eventos deportivos por los que apuesta Cataluña"

"Estamos más que preparados para acoger el 'Grand Depart' del Tour", dijo el exjugador de baloncesto, que asistió en la capital francesa a la presentación del recorrido de 2026 de la ronda gala.

"Para Cataluña como territorio es algo muy importante, porque seguimos siendo uno de los países líderes en eventos deportivos, por la fuerza que tiene el Tour y porque va en la línea de las apuestas que tenemos en Cataluña de grandes eventos, que no son solo deportivos, que tienen un retorno económico, social y medioambiental", indicó el conseller ante los medios.

Destacó la importancia de que el Tour no se quede solo en Barcelona, y que recorra otros territorios, como Tarragona, que será el punto de salida de la segunda etapa, o Granollers, desde donde se lanzará la tercera, que transcurrirá por carreteras de Girona antes de regresar a Francia.

El responsable de Deportes de la Generalitat no quiso cuantificar el retorno económico que dejará el Tour en su territorio, pero destacó que más allá de las cifras económicas están "las sociales y las medioambientales".

"No hay mucho histórico de una comunidad que acoja tres etapas del 'Grand Depart'", dijo el conseller, que señaló: "El retorno económico es una parte importante, pero insistimos en otros, como el respeto medioambiental y también social, la concienciación de la bicicleta como un hábito saludable".

Álvarez aseguró que los Juegos de Barcelona de 1992 supusieron un cambio en la mentalidad de los catalanes sobre los beneficios que puede acarrear acoger grandes eventos deportivos internacionales.