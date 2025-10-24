Bochornoso proceder dirigencial cortó el sueño de los Yacaré de ser mundialista

La URP emitió un comunicado ayer por la mañana en el que se daba a conocer la declinación de Paraguay al repechaje mundialista que se realizará del 8 al 18 de noviembre próximos en Dubái.

Lea más: Insólito: Paraguay no jugará el repechaje mundilaista del rugby

Luego del éxito de los Yacaré de vencer a Brasil en los dos partidos por el cupo y lograr una histórica clasificación a la repesca del certamen internacional se pasó a la frustración.

“Interpretación errónea de la Regla 8 de World Rugby – Elegibilidad”, lo que derivó en la inclusión de un jugador de manera incorrecta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La R8 de World Rugby establece los criterios de elegibilidad para que los jugadores representen a una selección nacional, garantizando que tengan un vínculo nacional real y creíble con el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un cambio importante en esta regla, efectivo desde agosto de 2024, elimina la necesidad de una residencia ininterrumpida de cinco años para aquellos con un “vínculo genuino”, poniendo mayor énfasis en la necesidad de que las uniones demuestren el registro del jugador en el rugby a lo largo del tiempo.

La inclusión del jugador argentino Ramiro Amarilla, quien tramita su nacionalidad paraguaya, aún no cuenta con lo dispuesto por la Regla 8, por lo que la URP decidió salirse de la competencia antes de provocar algo más grave. Brasil reemplaza a Paraguay en la gira del repechaje.