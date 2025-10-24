Carrión: "El de Girona es un partido clave para nosotros"

"Somos dos equipos parecidos. Ellos tienen buena asociación y gente rápida arriba, aunque han hecho diferentes tipos de partidos. El Girona que se vio ante el Barcelona fue diferente al que se vio ante el Valencia. Va a ser difícil, pero queremos sentirnos superiores y que eso se traslade en situaciones de gol", dijo el técnico carbayón en sala de prensa, justo antes del último entrenamiento antes de dicho partido.

El Real Oviedo suma 6 puntos, los mismos que el Girona y la Real Sociedad, por eso ganar este duelo entre equipos en zona de descenso sería para Luis Carrión "un golpe de efecto, aunque todavía quedaría mucha liga".

"Queremos llegar con más gente a la portería rival. Siempre se habla de los delanteros y es una opción jugar con dos puntas de inicio, pero también necesitamos que los jugadores de banda y de segunda línea lleguen al área y se sumen a los centros", explicó el preparador del Real Oviedo al ser preguntado por la posibilidad de jugar con dos delanteros.

La única baja de Luis Carrión para este partido en Montilivi es la del capitán Santi Cazorla, que sigue ejercitándose al margen debido a unas molestias en la zona de su rodilla.

