Isaac del Toro conquista el Campeonato Nacional de Ruta 2025 en México

"Estoy muy emocionado. Me siento privilegiado y orgulloso de terminar de esta manera, de compartir con la afición. Le doy gracias a mi entrenador. Sufrí mucho con el viento, pero fue la mejor manera de cerrar este año, ahora quiero descansar", afirmó el joven de 21 años al final de la competencia.

El segundo lugar de la ruta fue para Eder Frayre y el tercero lo ocupó Gerardo Ulloa.

Del Toro, que el jueves pasado triunfó en la prueba contrarreloj, se impuso en la ruta de 160 kilómetros que incluyó tramos de ascenso y descenso, para fraguar su victoria número 18 en este 2025.

El chico, que este año se ubica tercero en el ránking de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI), tuvo una dura batalla con el veterano Eder Frayre, a quien no pudo dejar atrás hasta la última subida, casi a seis kilómetros del final.

"Competir y ganar en casa es algo muy especial. Este triunfo es para todos los que han creído en mí", aseguró el ciclista.

Su dominio fue tan amplio en ese tramo final que Isaac se dio el lujo palmear las manos de varios de los aficionados que le animaron desde el costado de la carretera.

"Estoy muy contento por todo este apoyo, espero poder inspirar a las nuevas generaciones para que se enamoren del ciclismo", dijo el ídolo local.

Isaac del Toro no competía en México desde el 2020, cuando terminó en vigésimo puesto en una competencia realizada en Aguascalientes.

Entre las actuaciones más destacadas que Del Toro ha tenido en el año está el triunfo que tuvo en el Tour de Austria, en el que se convirtió en el primer mexicano en ganarlo, y el subcampeonato en el Giro de Italia, algo que también había sido inédito para un ciclista de este país.

También brilló en competencias como La Clàssica de les Terres de l'Ebre, el Circuito de Getxo y la Vuelta a Burgos.