Kejelcha: El viento era fuerte, era complicado para correr

“Hasta el kilómetro 10, iba con buen ritmo y buenas sensaciones. A partir de ahí, he empezado a sufrir molestias en el estómago que me han perjudicado. No creo que hubiera podido estar más cerca del récord del mundo. El viento de hoy era fuerte y era un día complicado para correr”, señaló en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Por su parte, la keniana Agnes Ngetich, ganadora de la prueba en categoría femenina, dijo estar satisfecha pese a que tampoco pudo lograr un nuevo récord del mundo.

“Estoy contenta. El récord del mundo lo he tenido hasta el kilómetro 15. Pero pese a todo, estoy contenta”, indicó ante los medios.

“Me siento muy cómoda en Valencia, porque he venido tres veces y he ganado las tres. Valencia es como mi casa, se me da bien y espero volver”, señaló en referencia a sus dos triunfos en las últimas ediciones de esta prueba y al que logró en una carrera de 10K.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el seleccionador de élite de la prueba, Marc Roig, dijo que el día fue "bastante bueno", aunque admitió que "el viento" fue "protagonista".

"Los dos ganadores se han mostrado ambiciosos desde el principio. Nos hemos quedado a las puertas de los récords del mundo, pero el balance es satisfactorio por haber alcanzado las mejores marcas del año en las dos pruebas”, concluyó.