La mexicana Yareli Acevedo se titula en la carrera por puntos en Santiago

La ciclista de 24 años sostuvo su ritmo para ir acumulando unidades, escogiendo sus batallas entre vueltas y cuando la carrera entró en la recta final embistió como un toro dejando atrás a la corredora neozelandesa Bryony Botha, que lideró la mayor parte, y a la australiana Alexandra Manly que era la escolta.

Acevedo terminó primera con 63 puntos, seguida de la británica Anna Morris con 58 enteros para ganar la plata, tras aplicar una estrategia que le permitió subirse al podio sobre el final de la prueba.

Fue la segunda medalla en Santiago para la británica Morris, que se había coronado en la persecución individual, el sábado, con lo cual revalidó su oro de hace un año en Ballerup.

Acevedo había finalizado quinta en la final del ómnium, el viernes, y este resultado es un premio a su desempeño en el Mundial, pues declaró que había sentido en esa prueba que el podio “era posible”.

Botha terminó con el bronce al sumar 56 puntos, mientras que Manly quedó fuera del podio con 54 unidades con su esfuerzo diluido. Ambas habían llegado con esos puntos al último tramo y no pudieron sumar más.

La irlandesa Lara Gillespie fue la única medallista del Mundial de 2024 que compitió en esta prueba en Santiago, había sido bronce de hace un año y no pudo competir por el podio al terminar decimosegunda con 25 puntos.

Gillespie había ganado el oro en la carrera de eliminación, el jueves, para convertirse en la nueva campeona de esta prueba y quedó lejos de sumar su segunda presea en Chile.

La española Isabella Escalera culminó decimocuarta con 3 puntos, mientras que la chilena Marlen Rojas fue vigésima.