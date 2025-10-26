Pareja costarricense triunfa en el boliche de los Juegos Centroamericanos

Conejo y Naranjo obtuvieron 2.980 puntos en total, suficientes para vencer a las dos parejas guatemaltecas que se quedaron con las medallas de plata y bronce.

"Es el esfuerzo de los entrenamientos que hemos tenido durante meses y realmente eso lo vale todo", dijo Conejo a EFE al terminar la competencia.

Por su parte, Naranjo expresó que la medalla lo deja "bastante contento, más porque la tuve con mi hermano del alma. Más que compañeros, somos amigos desde hace muchísimo tiempo", indicó en referencia a Conejo.

De igual manera, Naranjo añadió que "a veces el boliche es un poco traicionero, pero al final de cuentas esto premia el esfuerzo de tantísima preparación".

La medalla de plata fue para los guatemaltecos Marvin León y Diego Aguilar, con 2.903 puntos, mientras que en el tercer escalón quedó la pareja local compuesta por Juan Olivares y Gerardo Pineda (2.785 puntos) en las instalaciones de la Federación de Boliche guatemalteco.

El oro obtenido por Conejo y Naranjo es una de las 47 preseas doradas que suma Costa Rica en los Juegos Centroamericanos, para mantenerse en el segundo lugar del medallero por debajo de Guatemala (137) y por encima de El Salvador (40).

Los Juegos Centroamericanos, el evento deportivo más importante de la región y primero del ciclo olímpico de cara a las olimpíadas de Los Ángeles en 2028, se realiza en Guatemala desde el 18 de octubre y culminará el jueves 30.