Sato revalida título del keirin en Santiago, donde la colombiana Cuadrado sube al podio

La definición del keirin deparó la sorpresa de que la neerlandesa récord, Hetty van de Wouw, quedó fuera de la lucha por el podio.

Sato, medallista de oro en el Mundial de hace un año, planeaba que su duelo sería con la neerlandesa van de Wouw que fue plata en Ballerup, pero sus mayores contrincantes fueron la británica Emma Finucane, segunda, y la colombiana Cuadrado, tercera.

Sato cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 10.274 segundos a 70 kilómetro por hora, sacando una ventaja de apenas 0.049 centésimas sobre la británica.

“Seguí la estrategia que me planteó mi entrenador”, dijo Sato sobre su victoria visiblemente emocionada tras la premiación.

Finucane tomó el relevo en la lucha por el podio que dejó vacío su compatriota Katy Marchant que fue bronce en 2024, pero no corrió en Chile.

Cuadrado, la campeona panamericana de 19 años coronó con el bronce su gran desempeño en el Mundial de Chile, donde ya había lucido metiéndose en el quinto lugar de la contrarreloj, el sábado, y llegó a octavos en velocidad individual.

La corredora cafetera finalizó a 0.341 centésimas de la líder y fue fuerte en la pista en todos sus desafíos, incluso en la primera ronda del keirin avanzó en su serie por delante de Sato.

“Agradecida con Dios, mi familia, porque se diera de esta forma tan bonita, obviamente queríamos el arcoíris, pero igual se agradece”, declaró Cuadrado en entrevista con DirecTV antes de la premiación.

Van de Wouw finalizó en el séptimo lugar en el keirin, no obstante, ya había ganado un primer duelo a Sato en Santiago en la final de la velocidad individual, en la que consiguió el título que selló con un abrazo de la japonesa, que fue plata.

La neerlandesa no pudo sumar su cuarta presea en Chile, tras ganar también el título de velocidad por equipos con Países Bajos, además del individual, y la contrarreloj donde hizo gala de su explosión en la bicicleta con un nuevo récord mundial.

La ciclista, de 27 años, batió dos veces en un mismo día la marca mundial en el kilómetro que le pertenecía. En la final, impuso en 1 minuto, 3 segundos y 121 centésimas el nuevo registro, bajando en 531 centésimas su tiempo de las clasificatorias.