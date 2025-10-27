El georgiano Giorgi Shermadini, elegido primer MVP del mes de la Liga Endesa

Es la decimocuarta ocasión en la que Shermadini es elegido el mejor jugador del mes de la Liga Endesa, algo que no ha conseguido ningún jugador en la historia del torneo, puesto que el siguiente en el palmarés es el expívot estadounidense Tanoka Beard, con diez galardones, informa la ACB en un comunicado.

Shermadini, de 36 años y que lleva doce temporadas en la máxima categoría del baloncesto español, ha sido el jugador con una valoración media más alta, seguida del ala pívot croata del Covirán Granada, Luka Bozic, con 22,5.

El pívot georgiano ha sido también el que más tiros de dos ha anotado de media (6,5) y el cuarto en tiros libres convertidos y en faltas recibidas (5,5 en ambas categorías), así como el quinto en rebotes (7).

En los tiros libres, atesora un 88 por ciento de acierto (22 de 25) y un 74,3 por ciento en lanzamientos de dos (26 de 35).

Shermandini se estrenó en la ACB en la temporada 2013-2014 con el CAI Zaragoza y también ha jugado en el Morabanc Andorra y en el Unicaja, desde el que saltó a su actual equipo en 2019.