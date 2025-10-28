Eguibar: "Mi objetivo es el oro olímpico; y es un objetivo que me creo"

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este martes en Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español (COE) -durante la presentación de los equipos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI)-, Eguibar, nacido hace 31 años en San Sebastián, asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 -individual y por equipos- y doble diploma olímpico (en los Juegos de Sochi'14, Rusia, y en Pekín 2022; en los que fue séptimo en ambas ocasiones, tras ganar la final pequeña) explica cómo afronta la que podría ser la temporada más importante de su carrera deportiva.

Pregunta: La pretemporada, en Ushuaia Argentina, fue bien. Pero, justo después, le sobrevino una mononucleosis. ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Me encuentro bien. Pero he tenido que pasar por otro proceso; porque son tres semanas sin poder entrenar. Y la mente... intento no comerme demasiado la cabeza, porque no puedes evitar el runrún de pensar en que todos los demás están ya entrenando, en plena forma; mientras yo estoy 'súper parado'.

Pero no me va a cambiar mucho los planes, todo esto. Vamos a seguir en la misma línea, trabajando duro. La semana que viene ya me incorporo poco a poco a los entrenamientos. Y lo haré todavía con más ganas, si cabe.

P: ¿Cómo sigue su programación, pues, a partir de hoy?

R: La semana que viene, en casa; de re-adaptación y volver a los entrenamientos; y el fin de semana que viene ya nos vamos a la nieve, a Pitztal (Tirol, Austria). Y luego iremos alternando semana en casa y semana en nieve: y finalmente haremos una concentración de dos semanas antes de que arranque la Copa del Mundo (en la estación italiana de Cervinia, el segundo fin de semana de diciembre).

P: El punto álgido de la temporada serán, obviamente, los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, en febrero; pero también está la Copa del Mundo. ¿Cómo se plantea la temporada? ¿Apostará todo a los Juegos, nada más; o tiene otro plan?

R: Obviamente, nos centraremos más en los Juegos, pero me gustaría sacar la mejor versión de mí mismo en todas las carreras que dispute.

Y ahora, con este parón (provocado por la mononucleosis) quizá no llegue a tope a la primera carrera de la Copa del Mundo; pero como sólo está esa carrera y luego habrá un parón de tres semanas hasta la siguiente, vamos a ir a por todas, la verdad.

Estoy contento y voy a salir motivado a partir de la primera carrera que dispute, sí.

P: De los tres Juegos Olímpicos que disputó, fue abanderado en una cita (la de PyeongChang 2018, en Corea del Sur) y ganó la final pequeña -capturando sendos diplomas olímpicos- en las otras dos (en Sochi 2014, en Rusia; y en Pekín 2022). ¿Le toca ya ganar una final 'grande'?

R: El objetivo es el oro. Y es un objetivo que me creo.. Y voy a luchar por ello. Llevamos mucho trabajo en las espalda; y más con las lesiones que hemos tenido durante estos cuatro años, durante esta olimpiada...

Tengo ganas de eso, de quitarme de alguna manera esa espina. Hemos trabajado muy duro, como he dicho; y de verdad creo que podemos luchar por eso.

Lo hemos demostrado otras veces. Fui campeón del mundo en 2021 y he estado muchas veces en el podio en pruebas de la Copa del Mundo; y de verdad creo que puedo luchar por el oro.

R: (guarda silencio y ríe) Muchas gracias.