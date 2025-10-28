'El hijo del Santo' confiesa que ha sangrado y ha llorado, al anunciar su retirada

"Detrás de cada victoria, hay caídas, cicatrices y noches de soledad; pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara", aseguró el gladiador al anunciar su gira de despedida que tendrá tres presentaciones.

En una nutrida rueda de prensa, el luchador contó algunas de sus anécdotas más importantes en el deporte y confesó que aún después de decir adiós, mantendrá oculta su identidad detrás de la máscara de plata porque nadie se la pudo arrebatar.

'El hijo del Santo' se presentará el 29 de noviembre próximo en la ciudad de Monterrey; el 6 de diciembre en Guadalajara y dará por terminada su carrera el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana.

"No me retiro porque haya perdido la pasión; me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta; este es el combate que ningún luchador puede evitar, contra el paso del tiempo", dijo el deportista de 63 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con una trayectoria de más de 40 años en los cuadriláteros, el peleador es uno de los ejemplos más contundentes de longevidad en la lucha libre, lo cual, según dio a entender este martes, está relacionado con su disciplina y su entrega al deporte.

Con más de 50 máscaras ganadas, el mexicano ha sido campeón mundial de las divisiones ligera, welter y mediana. Aunque se mantiene en buen forma deportiva, ha decidido decir adiós para dedicarse a la familia y a otros proyectos personales.

"Todos mis sueños se fueron cumpliendo; luché en todas las empresas en México. Empecé como un luchador súper libre; después llegué a los independientes, pisé la Arena México; he luchado en muchos lugares del mundo, he conquistado muchas máscaras y cabelleras. No hay nada pendiente", afirmó.