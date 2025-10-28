Salarich: Soñar es gratis; si saco mi mejor versión, en Juegos puedo hacer buen resultado

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este martes en Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español (COE) -durante la presentación de los equipos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI)-, Salarich -quinto el eslalon de la Copa del Mundo de Meribel (Francia) de 2022-, nacido en Vic (Barcelona) hace 31 años, que en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, el próximo febrero, será olímpico por tercera vez, comenta cómo enfoca una temporada en la que le gustaría emular la gesta del irrepetible 'Paquito', fallecido a causa de un cáncer en 2006.

Pregunta: Ya le hemos preguntado a menudo por el gran Paco Fernández Ochoa, pero ¿qué le sugiere unir el nombre del campeón de Cercedilla (Madrid) a una temporada como ésta que va a empezar, que será olímpica?

Respuesta: Que fue oro olímpico; un referente, no sólo en el esquí español, sino en el deporte español en general. Él marcó un antes y un después en la historia de los deportes invernales en España. Y que ésta es temporada olímpica. Y que, como se dice, 'a la tercera va la vencida'.

La verdad es que he empezado muy bien, porque he ganado algunas carreras en Sudámerica, lo que me ha servido para bajar (dorsal) en el ránking. He estado entrenando muy bien, últimamente, en comparación con otros equipos.

Este año me he centrado mucho en el trabajo físico para ganar masa muscular; con el fin de poder estar en forma en todas las carreras. Y la verdad es que estoy muy motivado; y con más hambre que nunca.

P: Lo principal de esta temporada serán los Juegos Olímpicos de invierno, pero la temporada será larga y con muchas pruebas de Copa del Mundo. ¿Cómo se la va a plantear?

R: Como decía, he trabajado tanto en lo físico para intentar aguantar bien toda la temporada.

Está claro que lo más importante serán los Juegos Olímpicos, porque al final es el gran evento de la temporada; y un evento que sólo hay cada cuatro años. Hay que darle la importante la importancia que tiene. Pero quiero estar a tope en todas las carreras. Desde la primera hasta la última.

Y para eso, tienes que cuidarlo todo: la alimentación, el físico; tener cuidado, cuando vas a casa, de no resfriarte... y esas cosas. Esta temporada pinta bien, las sensaciones están siendo muy buenas. Y dentro de poco nos vamos a Finlandia, que es donde disputaremos nuestra primera carrera en la Copa del Mundo (el eslalon de Levi, el próximo 16 de noviembre).

P: ¿Cómo sigue su programación, tanto en competición, como en entrenamientos?

R: Ahora, enseguida, nos vamos a Finlandia, como dije. Estamos un poco en espera de que empiece a nevar; porque no hay mucha nieve, allí, ahora mismo. El 16 de noviembre tenemos la primera Copa del Mundo (de eslalon), en Levi. Luego empalmamos con otras Copas del Mundo como la de Gurgl (Tirol, Austria, el 23 de noviembre), con los campeonatos de Europa, en Italia; con otra Copa del Mundo, en Alta Badia (Italia), donde el año pasado hice el 15 y me gusta mucho esa pista...

Luego vendrán las Navidades. Y luego enero, que es un mes caótico, en el que hay (las pruebas de Copa del Mundo de) Madonna (di Campiglio, en Italia), Adelboden, Wengen (las dos en Suiza), Kitzbühel y Schladming (ambas en Austria). Y si todo va bien, con las ganas y la ambición con las que estoy esquiando, luego llegan los Juegos Olímpicos, en febrero.

P: Y en los Juegos, ¿a por qué vamos?

R: A ver. Somos España y siempre tenemos que ir a buscar lo mejor; porque nos han malacostumbrado muchos deportistas. Entonces, hay que ir a buscar el mejor resultado posible. Pero bueno, yo sé que si soy capaz de sacar mi mejor versión, sé que voy a sacar un buen resultado.

No puedo decirlo a nivel de puesto qué es lo que vamos a hacer. Pero en los últimos Juegos (los de Pekín 2022, donde fue olímpico por segunda vez, cuatro años después de haberlo sido en PyeongChang, Corea del Sur), hasta que me caigo, iba en posición de medalla. Soñar es gratis. Y vamos a estar ahí. Si vamos es para competir.