Bills-Chiefs y Steelers-Colts, duelos de la semana nueve de la NFL

Los Chiefs, de Patrick Mahomes, ya enterraron las dos derrotas del inicio de la campaña y están de vuelta para defender el título de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC), que han ganado nueve veces de manera consecutiva, pero para escalar a un décimo campeonato deberán salir airosos de su visita a los Buffalo Bills.

El próximo domingo Kansas City no puede darse el lujo de retrasarse en su división, en la que marcha tercero con cinco victorias y tres tropiezos, aunque se topará con un equipo igual de necesitado de ganar en unos Bills que ocupan el segundo escalón del Este de la AFC con marca de 5-2.

Los Chiefs llegan como favoritos para hilar su cuarto triunfo empujados por un Mahomes en estado de gracia: suma 17 envíos de anotación y 2.099 yardas, segunda mejor marca entre los pasadores.

También el domingo, en otro duelo determinante en la AFC, los Steelers, líderes del Norte, y los Colts, primeros del Sur, buscarán un triunfo que les ponga en la senda dedespegarse para obtener el título de su división.

Los Colts son el equipo sensación de la NFL con récord de 7-1, la mejor entre los 32 equipos. Su éxito está impulsado por la precisión de Daniel Jones y la fuerza de Jonathan Taylor, los pistones del ataque más efectivo de la liga.

Son favoritos sobre unos Steelers que vienen de un par de tropiezos consecutivos ante Bengals y Packers, aunque, a pesar de ello, se sostienen en la cima de su división con marca de 4-3, algo que puede cambiar en caso de un nuevo tropiezo.

Este día también destaca el duelo Lions-Vikings, una añeja rivalidad en el Norte de la Conferencia Nacional que data de 1961.

La semana nueve arrancará este jueves con la visita de los Baltimore Ravens, con los que se espera reaparezca Lamar Jackson, quien se perdió tres juegos por lesión, ante los Miami Dolphins.

La actividad cerrará el lunes, cuando los Dallas Cowboys reciban a los Arizona Cardinals.

Partidos de la semana nueve de la temporada de la NFL:

Domingo 2.10: Bengals-Bears, Lions-Vikings, Packers-Panthers, Titans-Chargers, Patriots-Falcons, Giants-49ers, Steelers-Colts, Texans-Broncos, Raiders-Jaguars, Rams-Saints, Bills-Chiefs, Commanders-Seahawks.

Descansan: Browns, Jets, Eagles y Buccaneers.