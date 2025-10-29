Diego García Carrera, elegido vicepresidente de la Comisión de Atletas de World Athletics

Diego García Carrera fue elegido en agosto de 2023 miembro de la Comisión de Atletas para el periodo 2023-2027 junto al francés Renaud Lavilleine, la jamaicana Aisha Praught-Leer, la estadounidense Jasmine Todd, el británico Adam Gemilli y la neozelandesa Valerie Adams, actual presidenta de la propia Comisión de Atletas.

Diego García Carrera ha sido elegido de forma democrática en las elecciones de la Comisión de Atletas. Todos los atletas acreditados para el Mundial de Tokio tenían derecho a votar. Para poder ser elegidos, los atletas debían haber competido en al menos una de las dos últimas ediciones del Campeonato del Mundo de atletismo, en los Juegos Olímpicos más recientes o ser competidores en el Campeonato del Mundo de Atletismo de este año.

El marchador, de 29 años, es el más joven de todos los miembros del Consejo Directivo, en el que por primera vez hay dos españoles. El otro es Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo y vicepresidente de World Athletics.

"Estoy muy motivado porque es una cosa muy importante. Es un órgano que toma decisiones y vota cosas. Yo tengo un voto como los demás y servirá para defender los intereses de las disciplinas que no están muy representadas como la marcha. Dentro de la Comisión estoy satisfecho porque la gente es muy activa, estamos todos muy alineados y por eso sorprenden que haya decisiones en otra dirección", comenta a EFE Diego García Carrera.

