Liderazgo de Guerrero Jr. devuelve la confianza a Azulejos en la Serie Mundial

“Después de jugar 18 innings y perdimos ayer. La verdad, como nuestro líder, venir contra (Shohei) Ohtani y dar ese jonrón lo cambió todo”, dijo el venezolano Andrés Giménez, tras el cuarto partido de la Serie Mundial, en el que Guerrero Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras que definió el camino a la victoria 1-6 de los Azulejos.

“Ayer fue una derrota dura, pero la superamos enseguida”, dijo Guerrero Jr. a la prensa, demostrando la determinación que llevó al terreno de juego en el partido de este martes, luego de que sus Azulejos cayeran la noche anterior ante los Dodgers.

Con una derrota en la que se quedaron prácticamente sin picheo de relevo y en la que utilizaron a todos sus jugadores de la banca, los Azulejos necesitaban la confianza que les permitiera recuperarse y evitar una derrota que los colocaría a un paso de perder la Serie Mundial, y justamente eso fue lo que Guerrero Jr. les entregó.

"Creo en este equipo. Este equipo es muy especial. Para nosotros, es un partido, un lanzamiento a la vez, y gracias a Dios hoy conseguimos la victoria”, señaló sobre la actitud con la que salió él y la tropa que lidera a enfrentar a los Dodgers.

Guerrero Jr., quien con su jonrón de este martes se convirtió en el líder histórico en cuadrangulares para los Azulejos en postemporada, al sumar siete batazos de vuelta completa, explicó que en su enfrentamiento con Ohtani, estaba listo para batear ante su picheo rompiente, ya que entendía que no le repetiría el lanzamiento en recta, que había conectado de foul.

“Cuando conecté esa recta fue un buen swing y pensé 'no me va a volver a lanzar esa recta'”, recordó Guerrero, quien le pegó a un sweeper a 85 millas lanzado por Ohtani, llevando la pelota a las graderías del Dodger Stadium, para poner delante 1-2 en ese momento a los Azulejos.

Por su parte, el dirigente de los Azulejos, John Schneider, también elogió el ajuste realizado por Guerrero Jr. para hacer contacto al rompiente de Ohtani, calificando la ejecución como “elite”.

“Para nosotros es como Toronto contra Los Ángeles. Pero ese swing fue enorme. Me refiero a que un sweeper es un lanzamiento diseñado para generar elevados, en mi opinión, y el swing que le dio Vladdy fue de élite, es un swing enorme” expresó el estratega sobre su estelar jugador.

El crecimiento como jugador y líder del inicialista de 26 años es algo que ha llenado de satisfacción a sus compañeros, quienes lo siguen y lo respaldan.

“Vladdy es un fenómeno y verlo haciendo todo eso, la verdad que me contenta mucho”, asegura el venezolano Giménez.