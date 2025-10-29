Olazábal ve difícil que Sergio García sea capitán de la Ryder en 2031 al estar en el LIV

El dos veces ganador del Masters de Augusta hizo esta reflexión en un coloquio organizado en Boadilla del Monte (afueras de Madrid) junto al italiano Edoardo Molinari, que al igual que el exjugador vasco, fue vicecapitán del combinado europeo en la Copa Ryder celebrada en Nueva York en septiembre pasado, en la que Europa venció a Estados Unidos.

Ante la posibilidad de que Sergio García pudiera asumir la capitanía en el campo de Camiral (Girona, noreste de España), Olazábal fue escéptico debido a que el jugador castellonense, de 45 años, sigue ligado al LIV y la temporada que viene no tendrá la condición de miembro del DP World Tour, el circuito europeo que también tiene entre sus competencias dirigir el diseño del equipo que juega la Copa Ryder.

“No facilita las cosas. En estos momentos, no sabemos cuál será la situación en 2031. Quedan unos cuantos años, pero ahora, en este momento, no facilita las cosas”, reconoció en la charla organizada por la Real Federación Madrileña de Golf ante el trofeo de la Copa Ryder.

Para el del País Vasco (norte de España), García “sería un capitán ideal jugándose en España” la Ryder, pero insistió en que “el hecho de que esté en el LIV y que ahora haya dejado de ser otra vez miembro del circuito europeo no facilita las cosas". “No cabe duda de que si no cambian las cosas, lo va a tener difícil”, incidió.

El campeón del Masters de 1994 y 1999 recordó el caso del sueco Henrik Stenson, a quien se le revocó la capitanía de la Ryder de 2023 en Roma al fichar por el LIV.

El debate de la capitanía de García en 2031 lo lanzó en julio el golfista español Jon Rahm, también del LIV, quien consideró que sería una elección ideal, si bien el castellonense, quien tiene el récord de puntos en la Copa Ryder, señaló hace unas semanas que no piensa por ahora en dirigir al equipo europeo porque aún quiere participar como jugador en la competición bienal.

Olazábal descartó volver a ser capitán del equipo europeo, después de que lo fuera en 2012 en el torneo que se disputó en Medinah (Estados Unidos), donde ganó Europa.

“Lo hice en su día. Quedé satisfecho, contento. La experiencia fue dura al principio de la semana, pero al final fue maravillosa y me quedo con eso”, justificó el vasco, quien consideró que todo apunta a que el británico Luke Donald vuelva a ser el capitán en Irlanda, por tercera edición consecutiva después de ganar en Roma y Nueva York, porque "no hay muchas más opciones".

Molinari aseguró que García tuvo muchas opciones de ir a la Copa Ryder jugada en el campo de Bethpage, pero su mal rendimiento a partir del Masters de Augusta en abril le dejó fuera de la carrera.

“Estaba en el equipo. Jugó muy bien el año pasado y hasta Augusta y luego no sé qué pasó. Fue una lástima, porque Sergio, si juega bien y está motivado, puede ser determinante. Esperábamos que Sergio estuviera, pero como jugó de abril en adelante, no había opción”, explicó el vicecapitán italiano.

Olazábal apuntó que el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, fue quien ejerció el papel del líder del equipo europeo en Nueva York porque, en el caso de Rahm, “no le gusta jugar ese papel”.

“Prefiere centrarse en su juego, pero cuando lo emparejas con quien sea, sí actúa como líder y saca lo mejor de ese compañero. Una cosa es el liderazgo del equipo y otra que hay una serie de jugadores que aportan mucho al equipo sin ser líderes, en el ambiente, en sacar una sonrisa, y eso también es importantísimo”, argumentó el guipuzcoano.

Olazábal lamentó el mal comportamiento de una parte de los aficionados estadounidenses durante la competición y pidió a los circuitos europeo y estadounidense que tomen medidas.

“Sabíamos que el público de Nueva York iba a ser muy duro, pero se han sobrepasado límites que no dicen nada bueno sobre el público en general y sobre la dirección que está tomando el ambiente de la Ryder. Este año, se han llevado el honor o el título de ser un público fuera de lugar”, lamentó el de Hondarribia.