Costa Rica se consolida en taekwondo con tres oros en el cierre de los Centroamericanos

En las finales de poomsae celebradas en el Gimnasio Alfonso Gordillo de Ciudad de Guatemala, el taekwondo tico dominó los eventos por equipos, sumando así tres metales de oro en la jornada.

El primer oro llegó con Juan Carlos Calderón en la modalidad poomsae tradicional individual masculino. Seguidamente, el equipo masculino, integrado por Carlos Jiménez, Juan Carlos Sandoval y Camilo Castellanos superó a Guatemala para alzarse con la victoria.

El dominio costarricense se completó con el triunfo del equipo femenino, conformado por María Paula Salas, Valeria Núñez y Camila Pérez, que venció a El Salvador en la final de poomsae tradicional por equipos.

El triunfo del conjunto masculino resultó particularmente estrecho. Castellanos explicó que la victoria se decidió "por criterios de desempate", en una competencia que calificó de "demasiado emocionante e increíblemente cerrada".

Por su parte, Salas destacó a EFE el valor del esfuerzo del equipo femenino costarricense: "Nos deja mucha satisfacción saber que todas las horas de esfuerzo, los años de entrenamiento, realmente han cosechado un fruto y saber que representamos a 5 millones de personas".

A pesar del dominio costarricense por equipos, el local Guatemala también tuvo una jornada memorable.

La atleta Alejandra Higueros (abanderada de la delegación de Guatemala en esta edición de los Juegos Centroamericanos) fue la máxima figura individual al coronarse doble campeona en poomsae, ganando el oro tanto en la prueba tradicional como en la libre individual femenino. Además, César Aguilar le dio a Guatemala la victoria en el poomsae libre masculino.

De esta forma, las competencias de taekwondo concluyeron en el último día de los Juegos Centroamericanos 2025, que congregaron desde el pasado 18 de octubre a más de 3.000 atletas de siete países en 41 deportes y 55 disciplinas.