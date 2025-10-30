Eddy Piñeiro, pateador de origen cubano de 49ers, designado jugador del mes de la NFC

Piñeiro, de 30 años, llegó a los 49ers el pasado 10 de septiembre para sustituir a Jake Moody, quien fue despedido debido a su irregular desempeño en el inicio de la campaña.

La irrupción del pateador fue un impulso de confianza para los gambusinos.

En los cuatro partidos disputados por San Francisco en este mes, Piñeiro sumó 36 puntos para San Francisco; acertó sus diez intentos de gol de campo (fue perfecto en sus cuatro intentos para distancias superiores a 50 yardas) y seis puntos extra.

El veterano no ha fallado un gol de campo en toda la temporada.

Eddy Piñeiro, hijo de padre cubano y madre nicaragüense, arribó a la NFL como agente libre no reclutado por los entonces llamados Oakland Raiders en el 2018.

Una campaña después pasó a los Chicago Bears, equipo que abandonó al final de la temporada del 2020.

En 2021 actuó con los New York Jets y las tres recientes campañas pateó para los Carolina Panthers, franquicia con la que en 2022 conectó 33 de 35 goles de campo y para 2024 fue efectivo en 22 de 26 intentos.

En siete años se ha convertido en uno de los mejores pateadores de todos los tiempos en la NFL.

Ha conectado 128 de los 143 goles de campo que ha efectuado para un alto 89.51 por ciento de efectividad.

Su gol de campo más largo, que anotó el pasado 2 de octubre en el triunfo en tiempo extra 26-23 sobre los Rams, es de 59 yardas.

Además de Piñeiro la NFL también dio a conocer a los otros elementos más destacados del mes de octubre.

Jaxon Smith-Njigba, receptor de los Seattle Seahawks, fue designado Mejor Jugador Ofensivo de la NFC; y Jonathan Taylor, corredor de Indianapolis Colts, por la Conferencia Americana (AFC).

La designación de mejores defensivos fue para Micah Parsons, ala defensiva de los Green Bay Packers, de la NFC; y Marcus Jones, esquinero de los New Englad Patriots de la AFC.