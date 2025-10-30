España cierra el Mundial con un bronce, tres diplomas y un relevo generacional

El equipo español, formado por dieciséis competidores, no pudo dar continuidad a los éxitos logrados en los pasados Mundiales de Guadalajara y Bakú, donde conquistó cinco y cuatro medallas, respectivamente, pero presentó en sociedad a varios deportistas llamados a pelear por los metales a medio plazo.

Siete de los dieciséis representantes españoles debutaban en un Mundial sénior, todos menores de 22 años, de los cuales dos son aún menores de edad. Medallistas mundiales como Dani Quesada, Adriana Cerezo, Adrián Vicente, Iván García o Joan Jorquera no pudieron en la mayoría de los casos pelear por los metales.

La gran alegría de la delegación la protagonizó Lena Moreno (-67 kg), de 19 años, que logró la medalla de bronce en su primera participación en un Mundial, en el que sólo fue derrotada por la campeona del mundo.

Las ya consagradas Adriana Cerezo (-49 kg), Tania Castiñeira (+73 kg) y Belén Morán (-73 kg) se quedaron a las puertas del podio en una competición marcada por la dificultad de los cuadros, ya que hasta seis competidores españoles fueron apeados del torneo por rivales que acabarían conquistando la medalla de oro.

La RFET valoró de forma “positiva” el rendimiento del equipo en Wuxi, especialmente por la proyección mostrada por los más jóvenes. El nuevo ciclo, según apuntó la federación, contará con nuevos técnicos que se incorporarán al proyecto para reforzar la estructura del equipo nacional y consolidar un proyecto de futuro “sólido y ambicioso”. EFE1004341