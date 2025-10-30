Iker Benito se pierde lo que resta de temporada con Osasuna

Después de la lesión sufrida en la recta final del encuentro de Copa del Rey ante el Club Deportivo Sant Jordi, disputado este miércoles, el futbolista fue sometido hoy a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra, que arrojaron el citado resultado.

Las alarmas se encendieron cuando el joven futbolista se fue al suelo. Su rodilla derecha le obligó a parar tras un mal gesto. Las asistencias médicas del club entraron a toda prisa para saber de las sensaciones del número ‘2’. Entre lágrimas y claro gesto de dolor, Benito se fue a vestuarios.

En sala de prensa, el técnico Alessio Lisci no se lo creía: “Se nos queda cara de tontos”, afirmó el italiano, quien trasladó su sentir tras el 0-5 y el percance: “No sabemos el alcance, pero tiene pinta de que es algo de rodilla y, más allá de que estamos con pocos efectivos, es más por la persona. Sólo nos queda esperar las pruebas, pero se nos queda un poco la cara de tontos por lo que ha pasado”.

El club, con Rosier también lesionado hasta enero, deberá acudir al mercado para fichar a un lateral derecho que sustituya la baja de un Benito que vivía su primera temporada en la primera plantilla del cuadro navarro, tras salir cedido el curso pasado al Mirandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con Lisci, el futbolista había jugado en cinco encuentros de Liga, con un gol y 147 minutos repartidos ante Espanyol, Rayo Vallecano, Elche, Atlético y Celta de Vigo.