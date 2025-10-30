LIV abre el periodo de fichajes y de movimientos entre equipos para la próxima temporada

El periodo de fichajes permite a los equipos prolongar la continuidad de los golfistas que finalizaron entre los 24 mejores de la clasificación individual y ampliar el contrato de los que quedaron en la ‘zona abierta’ -del 25 al 48 de la general-, informa el LIV en un comunicado.

También se permite hacer intercambios entre equipos, fichar a los jugadores que se convierten en agentes libres o buscar nuevos talentos fuera de la liga.

La nueva campaña del circuito saudí, tanto en la categoría individual como en la de los trece equipos participantes, comenzará en Riad del 5 al 7 de febrero del próximo año.

En la pasada temporada, que concluyó a finales de agosto, el español Jon Rahm volvió a coronarse como el mejor jugador en la categoría individual por segundo año consecutivo, por delante del chileno Joaquín Niemann y el estadounidense Bryson DeChambeau, y también ganó la de equipos, con Legion XIII.

Los jugadores que terminaron en el top 24 del LIV tienen garantizada su plaza en 2026 y los que terminan sus contratos reciben de forma automática una oferta de prórroga de al menos un año por parte de su equipo actual.

El que la rechace se convierte en agente libre y puede fichar por otro equipo del circuito saudí.

En la ‘zona abierta’, los golfistas que concluyen contrato pueden renovarlo o tener libertad para negociar con otro equipo.

El último grupo, el de ‘zona de descenso’, lo integran los últimos seis jugadores de la general, que quedan fuera de la liga, aunque mantienen la opción de regresar más adelante a través de los torneos que sirven de puerta de entrada a la competición -LIV Golf Promotions y la Serie Internacional, organizada junto al circuito asiático-.

Los jugadores que han perdido la tarjeta son el sueco Henrik Stenson, los estadounidense Andy Ogletree y Anthony Kim, el chileno Mito Pereira, el coreano Yubin Jang y el danés Frederik Kjettrup.