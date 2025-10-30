McKibbin firma un espectacular -10 en el estreno en Hong Kong, con Ballester a 4 golpes

McKibbin, 109 del ránking mundial y que juega en el LIV en el mismo equipo que el español Jon Rahm, el circuito financiado por Arabia Saudí, hizo un 'eagle' y ocho 'birdies' para encaramarse como líder con un golpe de ventaja (-9) respecto al tailandés Jazz Janewattananond, siete veces ganador de Asian Tour.

Con 60 golpes, el norirlandés, de 22 años, estableció el récord del Hong Kong Golf Club, puesto que los 59 que firmó el pasado año el estadounidense Patrick Reed, ganador del torneo, fue colocando la bola en calle, por lo que no tuvo carácter oficial.

Una de las atracciones del torneo de Hong Kong es que reparte una plaza para disputar el Masters de Augusta y el Abierto Británico del próximo año al mejor clasificado que no tenga ya plaza garantizada para jugar estos dos grandes.

Después de Ballester, el mejor español es David Puig, con -3, mientras que Eugenio López-Chacarra esta con un golpe bajo el par. El argentino Miguel Ángel Carballo se situó con -3 y el guatemalteco Jose Toledo, con +1.

Un centenar de jugadores quedaron por debajo del par después de la primera jornada.