Panamá y Guatemala ganan el oro en las finales de boliche de los Juegos Centroamericanos

En la competición masculina, el bolichero panameño Donald Lee se consagró campeón al vencer en la final al costarricense Rodolfo Madriz, quien se quedó con la plata.

Lee había asegurado su pase a la final tras superar en cuartos de final al costarricense Marcos Moretti y en semifinales al guatemalteco Diego Aguilar.

Los metales de bronce fueron compartidos por el local Diego Aguilar y el costarricense Alejandro Naranjo.

La final de maestros femenina tuvo un duelo local, en el que la guatemalteca Ana Morales se impuso a su compatriota Sofía Jimena Olivares, quien obtuvo la presea de plata.

Morales dominó el carril desde cuartos de final, donde venció de forma contundente a su compatriota Sofía Rodríguez. En la semifinal, se impuso a la costarricense Alejandra Sandoval para avanzar al enfrentamiento decisivo contra Olivares.

El podio femenino se completó con la doble medalla de bronce para Costa Rica, obtenida por Alejandra Sandoval y Elena Weinstrock.

Con la definición de los maestros, donde Panamá y Guatemala se erigieron como grandes protagonistas, terminó el boliche en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Las justas, celebradas del 18 al 30 de octubre, congregaron a más de 3.000 deportistas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con un programa de 41 deportes y 55 disciplinas.