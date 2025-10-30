Vallter y La Molina/Coll de Pal, finales en altura de La Volta a Cataluña 2026

De este modo, la ronda catalana, que se disputará del 23 al 29 de marzo, mantiene la apuesta por la alta montaña que ha sido su sello distintivo en los últimos años, según ha remarcado el presidente de la Volta, Rubèn Peris, en declaraciones difundidas por la organización.

"La confirmación de dos etapas acabadas en altura en puertos con la entidad de Vallter y La Molina/Coll de Pal son una garantía de espectáculo para la Volta a Cataluña 2026. Sin ninguna duda estos finales en alto marcan la diferencia y consolidan la prueba como una carrera de referencia en el ciclismo internacional", ha valorado.

El Coll de Pal es un puerto de categoría especial que cuenta con una distancia de 30 kilómetros, 1.284 metros de desnivel positivo y una pendiente media del 6,6%, se encuentra a una altitud de más de 2.000 metros y rampas de hasta el 12%-13%.

Será la tercera vez que este puerto entre en el recorrido de la prueba, tras las victorias de Francisco Galdós en 1978 y de Ricardo Zúñiga en 1979.

En cambio, Vallter acogerá un final de etapa por novena vez, tras los triunfos de Juan Fernández (1986), Tony Rominger (1992), Nairo Quintana (2013), Tejay Van Garderen (2014), Adam Yates (2019 y 2021), Giulio Ciccone (2023) y Tadej Pogacar (2024).

Es un puerto de categoría especial de hasta 2.135 metros y más de 11 kilómetros de ascenso desde Setcases, con un desnivel medio del 7,6%.

Asimismo, la organización también ha anunciado que la estación de esquí de La Molina acogerá por segunda vez el final en alto de la tercera edición de la Volta Ciclista a Cataluña femenina por etapas, que se disputará del 19 al 21 de junio.