6-28. Lamar Jackson reaparece y guía a Ravens al triunfo sobre Dolphins

Los Ravens mantienen la lucha por el segundo lugar del Norte de la Conferencia Americana (AFC) con tres victorias y cinco derrotas, mientras que los Dolphins continúan en picada con marca de 2-7 en tercer puesto del Este de la AFC.

Jackson, quien no jugaba desde la semana cuatro, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales, pasó para 204 y cuatro envíos de anotación.

Con Miami, Tua Tagovailoa acumuló 261 yardas por pase; fue capturado dos veces e interceptado una.

Los Dolphins exhibieron una alarmante ineficacia ofensiva, solo sumaron dos goles de campo en la primera mitad, lo que provocó que parte de la afición reunida en el Hard Rock Stadium les dedicara abucheos y abandonara el recinto a la mitad del tercer cuarto.

Los Ravens fueron imparables en el juego aéreo.

Lamar encaminó la victoria en la primera mitad con un par de pases a las diagonales hacia Mark Andrews que sirvieron para ir al descanso con ventaja de 6-14.

En el tercer cuarto la tendencia se mantuvo.

Tagovailoa no encontró cómo guiar a su ataque a la zona pintada, mientras que Jackson volvió a hacer estragos en la defensiva secundaria local con pases para Charlie Kolar y Rashod Bateman que sentenciaron la victoria de Ravens 6-28.

La semana nueve continuará el próximo domingo con 13 partidos programados, entre los que destaca la visita a los New York Giants de los San Francisco 49ers, que buscan no retrasarse en su lucha por la cima del Oeste de la Conferencia Nacional.

También llama la atención el duelo entre los Pittsburgh Steelers, que intentarán no alargar su racha de dos derrotas consecutivas, ante los Indianapolis Colts, el mejor equipo de la NFL que tiene marca de siete ganados y un perdido.

Y el choque entre los Kansas City Chiefs, que están de vuelta entre los favoritos para llegar al Super Bowl, ante los Buffalo Bils, que pugnan por el primer puesto del Este de la AFC.

La semana nueve concluirá el lunes cuando los Dallas Cowboys reciban a los Arizona Cardinals.

Resultados de la semana nueve de la temporada de la NFL:

. Domingo 2.10: Bengals-Bears, Lions-Vikings, Packers-Panthers, Titans-Chargers, Patriots-Falcons, Giants-49ers, Steelers-Colts, Texans-Broncos, Raiders-Jaguars, Rams-Saints, Bills-Chiefs, Commanders-Seahawks.