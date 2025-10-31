El norirlandés McKibbin sigue líder tras la segunda jornada del abierto de Hong Kong

McKibbin, que en la fecha inicial fue capaz de cerrar su participación con cinco golpes menos, sesenta en total, se marchó en esta ocasión con cinco 'birdies', tres de ellos consecutivos entre los hoyos 12 y 14.

Eso le permitió ser de los mejores en un segundo día en el que destacaron el estadounidense Charles Howell III y el tailandés Poom Saksansin, ambos con -8, el primero tras acabar con uno bajo par en casi la mitad de los hoyos y el asiático beneficiándose de un 'eagle' en el decimoterero.

En la general, por detrás de McKibbin se sitúan a dos golpes los también tailandeses Kiradech Aphibarnrat y Jazz Janewattananond y el estadounidense Peter Uihlein, quien el viernes fue capaz de firmar una tarjeta de -7 a pesar de ser penalizado por un 'triple bogey' en el hoyo nueve.

En lo que respecta a la participación española, el mejor colocado por el momento es David Puig, empatado con otros seis golfistas en vigésima posición a siete impactos de la cabeza. Además a nueve queda ya Josele Ballester tras concluir la segunda jornada en el par del campo.

