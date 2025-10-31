El Red Bull-Bora-Hansgrohe aparta a Lazkano del equipo tras suspensión de la UCI

Pocas horas después de que se conociera la decisión de la UCI la foto de Lazcano desapareció de la página web del equipo.

Las irregularidades del pasaporte biológico de Lazkano dataN de los años 2022, 2023 y 2024 cuando corría por el Movistar.

El ciclista vasco pasó al Red Bull-Bora-Hansgrohe en 2025 y su última carrera había sido el Paris-Roubaix el 13 de abril.

"Conformamos que Oier Lazkano ya no es miembro de nuestro equipo. Ello sigue a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. Las investigación de la UCI son de las temporadas 2022-2024, antes de que entrara a nuestro equipo", dijo un portavoz citado por la revista TOUR.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy