31 de octubre de 2025 - 21:11

Juegos Deportivos Nacionales: Color y fervor juvenil en la inauguración oficial

Delegación de Capital, protagonista de los juegos nacionales.
Delegación de Capital, protagonista de los juegos nacionales.

En la noche del viernes tuvo su magnífica inauguración la primera edición de los Juegos Nacionales Deportivos, en el SND Arena.

Las justas en estos I Juegos Deportivos Nacionales son para los nacidos a partir de 2002 y serán hasta el sábado 8 de noviembre.

Se enciende la pira juvenil que iluminará a los atletas paraguayos.

En la inauguración oficial hubo desfile y presentación de las delegaciones de los atletas de los distintos departamentos, la Capital y las Fuerzas Armadas.

Las competencias se desarrollarán en las sedes del Parque Olímpico, la Secretaría Nacional de Deportes, la Costanera, la Bahía de Asunción, el Complejo Delta y el Circuito de Luque.

Entrarán en competencia 20 deportes, en sus distintas disciplinas, como el atletismo que tiene varias.

* Premios. La delegación con mayor puntaje ganará G. 300.000.000, segunda G. 150.000.000 y tercera G. 50.000.000.