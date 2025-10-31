Juegos Deportivos Nacionales: Color y fervor juvenil en la inauguración oficial

Las justas en estos I Juegos Deportivos Nacionales son para los nacidos a partir de 2002 y serán hasta el sábado 8 de noviembre.
En la inauguración oficial hubo desfile y presentación de las delegaciones de los atletas de los distintos departamentos, la Capital y las Fuerzas Armadas.
Las competencias se desarrollarán en las sedes del Parque Olímpico, la Secretaría Nacional de Deportes, la Costanera, la Bahía de Asunción, el Complejo Delta y el Circuito de Luque.
Entrarán en competencia 20 deportes, en sus distintas disciplinas, como el atletismo que tiene varias.
* Premios. La delegación con mayor puntaje ganará G. 300.000.000, segunda G. 150.000.000 y tercera G. 50.000.000.