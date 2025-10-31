Lebrón y Augsburger se estrenarán como pareja en el 'major' de México

Lebrón y Augsburger, que hasta ahora formaban tándem con los argentinos Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, respectivamente, han formalizado su inscripción entre los participantes en México, el penúltimo torneo de la temporada, que se cerrará en Barcelona con las finales entre el 8 y el 12 de diciembre, informa Premier Padel en su página web.

La separación del jugador gaditano, de 30 años y en el sexto puesto en el ránking mundial, con 'Stupa', número cinco, después de un año como pareja se precipitó al caer eliminados el pasado miércoles en octavos de final en el torneo de Egipto, de categoría P2, en el que partían como cabeza de serie número dos.

La considerada tercera pareja del circuito se despedirá en el torneo de Dubái P1, que empieza el 9 de noviembre.

En el año en el que jugaron juntos, conquistaron el torneo de Cancún (México), categoría P2, y llegaron a las finales de los de Miami y Santiago de Chile, ambos P1, y del de Valladolid P2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lebrón ya protagonizó una sonada ruptura en marzo de 2024, cuando concluyó su relación deportiva con Alejandro Galán por desavenencias en el comportamiento sobre la cancha, después de cuatro años juntos en la que obtuvieron numerosos títulos y fueron la mejor pareja del circuito entre 2020 y 2022.

Augsburger, de 21 años y número catorce en la clasificación mundial, es uno de los jugadores más prometedores del circuito a la vista de sus resultados con Di Nenno, con quien se unió en julio de este año.

Ambos ganaron el torneo de Madrid disputado a principios de septiembre, en su segunda competición, frente a la pareja número uno del mundo, formada por el argentino Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia.

Todo apunta a que Di Nenno, el nueve del mundo, volverá a hacer pareja con 'Stupa' a partir de ahora, aunque aún no se han apuntado en México y en Dubái aquel permanece inscrito con Augsburger, como cabeza de serie número cinco.