Los Dolphins anuncian cambios por mala racha; mantienen a McDaniel como entrenador

"Tras evaluar la situación del equipo y en mis conversaciones con Chris, nos quedó claro a ambos que el cambio era urgente. Debemos mejorar en este 2025 y en 2026 y más allá, y debe comenzar ahora mismo", explicó Ross en un comunicado.

La decisión se tomó tras la derrota del pasado jueves por 28-6 ante Baltimore Ravens en partido de la semana 9, que dejó a Dolphins con 2 victorias y 7 derrotas, prácticamente sin posibilidad de avanzar a 'playoffs'.

A pesar de las críticas, el entrenador Mike McDaniel se mantendrá en el cargo hasta el final de la campaña.

Champ Kelly asumirá el cargo de gerente general interino mientras Miami encuentra al sustituto ideal.

"No hay excusas. Quiero agradecer a los aficionados por su apoyo y pasión. Merecen un equipo de calibre de campeonato del que puedan estar orgullosos. Hay mucho trabajo por delante para que los Dolphins vuelvan a tener un éxito sostenido", subrayó el directivo.

En la derrota ante Ravens, la afición abucheó al equipo y abandonó el estadio a la mitad del tercer cuarto ante la decepcionante actuación.

Los Dolphins acumulan 40 años sin disputar un Super Bowl.

Desde que McDaniel llegó en 2022 han clasificados dos veces a 'playoffs'. En su primer año, Miami terminó con marca de 9 ganados y 8 perdidos en segundo lugar de su división. En la postemporada perdió en la ronda de comodines ante los Buffalo Bills.

Un año después tuvo su mejor temporada en Dolphins con récord de 11-6, que le colocaron, de nuevo, en el segundo puesto de la división. En 'playoffs' volvió a tropezar en la ronda de comodines, ahora con los Kansas City Chiefs.

Los problemas empezaron la temporada pasada luego de que Tua Tagovailoa, pasador titular, sufrió tres conmociones cerebrales que lo obligaron a perderse seis partidos.

Sin Tua, Miami acabó con ocho triunfos y nueve derrotas, registro insuficiente para avanzar a la postemporada.

En este 2025 el récord de 2-7, hasta la semana 9, los tienen a 2 derrotas de igualar los tropiezos de 2024.

El despido de Chris Grier parece no será suficiente para enderezar en los Dolphins un proyecto en el que Tua Tagovailoa se ha visto muy lejano de mostrarse como el 'quarterback' indicado para llevarlos de vuelta a un juego por el trofeo Lombardi.