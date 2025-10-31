NFL multa a Ravens con 100.000 dólares por error en informe de lesión de Lamar Jackson

Ravens registró incorrectamente el estado de Lamar Jackson antes del juego de la semana 8 de la temporada.

La sanción obedece a las normas de la Liga para no crear conjeturas, ni ocultar información que pueda dar ventaja a un equipo al ocultar a sus jugadores activos.

La investigación estableció que antes del partido de la semana 8, Jackson figuraba como participante completo en el informe de lesiones del viernes 24 de octubre y como duda para jugar contra Chicago el domingo 26.

El sábado, los Ravens modificaron su participación en el entrenamiento del viernes a 'limitada' y lo descartó por completo para el juego.

Baltimore cooperó con la investigación en la que la NFL determinó que todo se debió a una negligencia y no de un intento de obtener ventaja competitiva.

Si la investigación hubiera determinado que la infracción se realizó de manera intencional o de naturaleza competitiva, la sanción habría sido más severa.

"Es fundamental para los Baltimore Ravens siempre actuar con integridad y en total conformidad con las normas de la NFL. Cometimos un error en el reporte de lesiones de los jugadores y cooperamos con total transparencia con la investigación de la liga", escribieron los Ravens este viernes en un comunicado.

En el escrito, también subrayaron que no apelaran la sanción.

Jackson, quien no jugaba desde la semana cuatro, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales, reapareció el jueves pasado en la victoria de Ravens 28-6 sobre Miami Dolphins, en la que conectó cuatro pases de anotación.

Baltimore, que marcha en el tercer lugar del Norte de la Conferencia Americana con tres triunfos y cinco derrotas, visitará en la semana 10 de la temporada a los Minnesota Vikings el 9 de noviembre.