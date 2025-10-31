Red Bull confirma que Lazkano "no forma parte" del equipo tras su suspensión por dopaje

"Confirmamos que Oier Lazkano ya no formará parte de nuestro equipo. Esto se debe a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente", indicó un portavoz del Red Bull.
El portavoz agregó que las irregularidades detectadas en el pasaporte biológico del ciclista español son de las temporadas 2022-2024, "periodo anterior a su incorporación" al equipo alemán, al que llegó en 2025 procedente del Movistar.
Autor de una gran temporada en 2023, cuando destacó en las clásicas, con un segundo puesto en la A Travers Flandes, o el campeonato de España en pista, delante de Juan Ayuso y Alex Aramburu, sus resultados fueron más discretos en 2024, mientras que esta temporada, ya en el Red Bull, apenas ha competido.
Después de la París-Roubaix desapareció de las carreras y tampoco dio señales en las redes sociales.
