Senegal inicia la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

“Al acoger por primera vez en suelo africano los Juegos Olímpicos de la Juventud, nuestro país se honra al escribir una nueva y luminosa página de su historia deportiva y cultural”, aseguró el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, durante el acto de presentación en el Gran Teatro Nacional de la capital.

Al evento asistieron también el primer ministro, Ousmane Sonko, así como la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

"Senegal es consciente de encarnar la esperanza de todo un continente que busca hacerse oír más en la escena internacional", subrayó el mandatario.

En la ceremonia se presentó la mascota oficial, un león colorido llamado Ayo, diseñado para representar la juventud, la energía y la creatividad africanas.

La mascota fue elegida a través de un concurso nacional en el que participaron 500 estudiantes de 45 centros educativos, seleccionados por su excelencia y procedentes de las 14 regiones de Senegal.

“El concurso para elegir la mascota se lanzó en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional y fue diseñado como una oportunidad para que los jóvenes participaran activamente en la historia de los Juegos”, declaró a EFE Amadou Sylla Sarr, responsable del Compromiso Juvenil de Dakar 2026.

Además, entre los actos de celebración previstos para esta tarde, está contemplada la instalación de un reloj gigante de cuenta regresiva en la estación central de tren de la capital, marcando el inicio simbólico de la recta final hacia los juegos.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, que en Dakar celebrarán su cuarta edición de verano y donde se esperan hasta 2.700 participantes, son un evento deportivo de alto nivel abierto a atletas de hasta 17 años.

El programa deportivo se basa en el de los Juegos Olímpicos tradicionales, pero incorpora pruebas mixtas y multideportivas.

Las competiciones se desarrollarán no sólo en Dakar, sino también en Diamniadio, un polo urbano moderno situado a 30 kilómetros al este de la capital; y en Saly, una ciudad costera ubicada a 80 kilómetros al sur.

“Más allá de la formación deportiva, Dakar 2026 actúa como un catalizador para el desarrollo económico y social”, aseguró Sarr.

“El evento generará un impacto significativo en sectores clave, especialmente en el turismo, con la llegada de miles de atletas y visitantes. Además, dejará un legado en infraestructuras, ya que estamos renovando y construyendo varios sitios de competición que quedarán como herencia para el país”, añadió.

Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de verano se celebraron en Singapur, del 14 al 26 de agosto de 2010, mientras que la primera edición de invierno tuvo lugar en Innsbruck (Austria), del 13 al 22 de enero de 2012.

Las ediciones posteriores se realizaron en Nankín, China (2014, verano); Lillehammer, Noruega (2016, invierno); Buenos Aires, Argentina (2018, verano); Lausana, Suiza (2020, invierno) y Gangwon, República de Corea (2024, invierno).