Sepp Straka se retira de los 'play-offs' por motivos familiares

"Paige (su pareja) y yo estamos encantados de anunciar que nos estamos preparando para que nuestro hijo, Thomas, vuelva a casa en las próximas semanas, tras pasar sus dos primeros meses de vida en cuidados intensivos. Estamos inmensamente agradecidos a los dedicados equipos médicos que lo han cuidado y ayudado a fortalecerse tras su llegada prematura en agosto", señaló Straka.

Un motivo personal que le ha obligado a retirarse de los 'play-offs' de las primeras dos semanas de noviembre para "apoyar a Paige" y darle a Thomas "el mejor comienzo posible en su transición de la UCI neonatal a casa".

La retirada de Straka tanto del Campeonato HSBC de Abu Dhabi como del Campeonato DP World Tour significa que no podrá cumplir con su obligación mínima de torneos puntuables en el DP World Tour para la temporada 2025.

Sin embargo, en reconocimiento de sus circunstancias personales desde agosto, que han afectado a su capacidad para viajar y competir a nivel mundial, el director ejecutivo del DP World Tour, el inglés Guy Kinnings, ha modificado la obligación mínima de Sepp de participar en torneos puntuables de cuatro a dos, por lo que seguirá siendo elegible para ser miembro durante la temporada 2026.

