Valladolid acogerá el primer partido de España ante Inglaterra A y la Supercopa de España

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este viernes ambas citas de "un gran deporte que identifica a esta ciudad por sus valores, su forma de cuidar a la cantera y los éxitos que aporta", ya que en la Supercopa se darán cita Inexo El Salvador, como campeón de liga, y VRAC Quesos Entrepinares, como ganador de la Copa del Rey.

Ha estado acompañado, en este acto, por el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín, 'Hansen', quien ha destacado "el compromiso de Valladolid con el rugby" y la importancia de ambos partidos para que el deporte del oval siga creciendo.

En este sentido, ha explicado que España se enfrentará, por primera vez en su historia a Inglaterra, con el combinado A, pero cuyos jugadores "pueden entrar todos en el Seis Naciones", por lo que será un encuentro "de primerísimo nivel", que confía tenga una gran acogida.

Además ha destacado que España ha pasado, en dos años, del vigésimo puesto en el ránking mundial, al 14º, lo que evidencia la progresión del combinado nacional y el fruto del gran trabajo realizado tanto desde los clubes como desde la Federación.

Ese avance ha tenido especial relevancia en el conjunto de la modalidad Seven, que se proclamó subcampeón del Circuito Mundial y Europeo y, en categoría M18, fue subcampeón de Europa, en categoría masculina, mientras que en la femenina lograron el título continental.

Según ha apuntado 'Hansen', la selección española absoluta ha encontrado en Valladolid un apoyo total, como se pudo comprobar en el choque ante Fiyi el pasado año, por lo que ante Inglaterra A será un paso más, aprovechando la ventana de noviembre, en la que se organizan varios amistosos para calibrar la competitividad.

Este partido internacional tendrá lugar el 16 de noviembre a las 17 en el José Zorrilla, en cuyos aledaños se instalará un área para que los aficionados puedan disfrutar de una fiesta antes y después del partido.

Asimismo, se abrirán al público los entrenamientos de uno y otro combinado para acercar este deporte a los espectadores, la mitad de los cuales se espera que procedan de fuera de la ciudad.

Para buscar el mayor lleno posible se han establecido "precios populares", de 25 euros en Tribuna y 18 euros en Fondos, para adultos, que pasan a 12 y 6, respectivamente, para los menores.

Ya, el domingo (12 horas), en los campos de Pepe Rojo, se dirimirá el título de la Supercopa de España entre el campeón de liga -Inexo El Salvador- y el de Copa del Rey -VRAC Quesos Entrepinares-, los dos equipos de Valladolid, cuya rivalidad aporta un plus a sus enfrentamientos.

Ambos compromisos han sido organizados por la Federación y no serán los últimos que se jueguen en la capital del Pisuerga, ya que el presidente federativo ha avanzado que "se anunciarán, en breve, próximo eventos en Valladolid, con la selección española como protagonista".