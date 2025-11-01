23-35. España no falla y se cuelga la medalla de bronce

Cinco goles menos de los diecisiete por los que los de Raúl Entrerríos se impusieron (24-41) al combinado catarí en el choque que ambos conjuntos disputaron en la primera fase del torneo.

Pero si los precedentes dejaban a las claras el claro papel de favorito de los Hispanos promesas, había que comprobar como los jóvenes internacionales españoles habían digerido la derrota (28-31) encajada ante Egipto en las semifinales.

Todo un varapalo del que España tardó casi trece minutos en olvidarse, los que necesitó el conjunto español, en el que destacó el lateral Jorge Martínez, autor de seis dianas, en situarse con una renta de seis tantos (5-11) en el marcador.

Una diferencia que ya no dejó de crecer hasta alcanzar los ocho goles de diferencia (10-18) con los que los pupilos de Raúl Entrerríos, que se estrenaba como entrenador en una gran competición, alcanzaron el descanso.

Resultado que no aplacó la voracidad de los jóvenes jugadores españoles que de la mano del pivote Eric Anselmo, que tomó el relevo goleador a Jorge Martínez en la segunda mitad, que siguieron aumentando su ventaja como reflejó el 23-35 final, que sirvió a los Hispanos promesas para colgarse la medalla de bronce.