01 de noviembre de 2025 - 08:20
Blinkova y Tagger buscarán su primer título en la final en Jiujiang
Redacción deportes, 1 nov (EFE).- La tenista rusa Anna Blinkova y la austriaca Lilli Tager, de 17 años, buscarán el primer título de su carrera este domingo en la final del torneo de Jiujiang (China), categoría WTA 250, tras vencer en las semifinales a la checa Dominika Salkova y a la suiza Viktorija Golubic, respectivamente.
Blinkova venció a Salkova por un doble 6-4, mientras que Tagger, de tan solo 17 años, dio la sorpresa ante Golubic, cabeza de serie número dos del torneo, al derrotarla por 6-1, 4-6 y 7-5.
Las dos finalistas aspiran a su primer título como profesional, si bien Tagger, 235 del mundo, se proclamó campeona de Roland Garros júnior el pasado mes de junio.