Blinkova y Tagger buscarán su primer título en la final en Jiujiang

Blinkova venció a Salkova por un doble 6-4, mientras que Tagger, de tan solo 17 años, dio la sorpresa ante Golubic, cabeza de serie número dos del torneo, al derrotarla por 6-1, 4-6 y 7-5.

Las dos finalistas aspiran a su primer título como profesional, si bien Tagger, 235 del mundo, se proclamó campeona de Roland Garros júnior el pasado mes de junio.