Catrofe y los africanos Kiprotich y Jepkosgei, favoritos en el Cross de San Sebastián

Catrofe, que reside en España, es el vigente campeón de la prueba, por lo que defenderá su título en una carrera de 6.900 metros con final en el histórico hipódromo de San Sebastián y lo hará precisamente contra Kiprotich, el atleta ugandés que fue segundo en la edición de 2024.

La prueba femenina tiene en la keniana Celestine Jepkosgei, que es una de las mejores corredoras de su país en 3.000 obstáculos, a la principal favorita, aunque la campeona nacional y europea de cross Fatima Azzahraa Ouhaddou también tendrá mucho que decir, al igual que Marta Serrano que es vigente campeona de los 3.000 obstáculos a nivel nacional.

La participación es amplia, se esperan más de 1.300 corredores en las diferentes categorías, ya que esta carrera hará la selección para el campeonato de España por clubes que tendrá lugar en el Cross de Atapuerca el día 23 de noviembre.

Otros nombres a seguir en San Sebastián serán los de Yahya Aouina, campeón nacional masculino de esta disciplina, Alejandro Quijada, campeón europeo sub-23 hace dos años en los 3.000 obstáculos, y Mesfin Escamilla además del keniano, toda una incógnita, Naibei Kiplimo.

