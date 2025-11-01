El caballo español “Sirjan”, segundo en el Gran Premio de Nantes

El representante de la cuadra madrileña Cum Laude y del entrenador georgiano Sandro Tsereteli, contó de nuevo con la monta de Jaime Gelabert.

Como en él es habitual, “Sirjan” afrontó la carrera en cabeza, a un paso muy vivo, vigilado de cerca por dos favoritos. De ellos, tan sólo “Birr Castle” (valor 50,5) logró plantarle batalla en la corta recta final. Le superaría con claridad, por tres cuerpos y medio, pero el tercero en meta llegó a otros diez largos bien batido por el español. El otro representante nacional en la prueba, “Chergui”, obtuvo un meritorio cuarto puesto.

“Sirjan”, ganador en 2024 y 2025 del Memorial Duque de Toledo, la carrera reina de la temporada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, suma 10.980 euros por esta segunda posición (27.450 se llevó el propietario del vencedor), con lo que su ‘cuenta corriente’ asciende a casi 200.000 euros en su vida deportiva.

El ganador, “Birr Castle”, lucía el valor oficial más alto de los nueve participantes, y venía de terminar tercero en York (Inglaterra) en un Grupo 1 (máxima categoría mundial en el turf) y lograr una victoria de Listed en Estrabusrgo (Francia).

El caballo de Cum Laude, hijo del cotizado semental “Zarak”, cuenta para el Jockey Club Español con un valor 46, ahora mismo el mayor de cuantos ejemplares entrenan en España junto a “Naranco” y “Tacarib Bay”.