El norirlandés McKibbin sigue líder en Hong Kong

McKibbin, jugador del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, volvió a tener una buena actuación, al acabar el tercer recorrido con 65 golpes, cinco bajo par, si bien Maguire hizo -9 en la ronda, con siete 'birdies' y un 'eagle', por lo que afrontará la última jornada de mañana con opciones de pujar por el título.

También tiene opciones de victoria en el Hong Kong Golf Club el también estadounidense Peter Uihlein, quien está tercero, con -18 en la clasificación.

El ganador del torneo tendrá como recompensa extra una plaza para disputar el Masters de Augusta y el Abierto Británico, aunque en este último caso, bastaría con ser el mejor clasificado que no tenga ya una tarjeta garantizada para jugar el grande británico.