Bucsa, tras perder su primera final: "Contenta de haberlo dado todo, estoy orgullosa"

"Ha sido un partido súper emocionante y duro. Hemos jugado las dos hasta el límite. Contenta de haberlo dado todo. Lástima que no ha caído de mi parte, pero ha sido una gran semana. Estoy súper orgullosa del trabajo que estoy haciendo, de como ha ido el año y a seguir trabajando y luchando a ver si puedo conseguir algún título", comentó Bucsa a la organización del torneo después de la final.

La final del campeonato, categoría WTA 250, se resolvió en tres sets, 7-5, 6-7 (9) y 6-2, que se prolongaron durante 2 horas y 49 minutos, prueba de la igualdad que hubo desde el inicio.

A la espera de que este lunes se actualice el ránking de la WTA, Bucsa, de 27 años y 68 en del mundo, hizo un balance positivo de la campaña.

"Me hubiese gustado ganar, pero he dado todo en la pista. Estoy orgullosa y ahora a descansar y a ponerse a tope para el siguiente año. Haber terminado el año siendo finalista me da mucha confianza para la siguiente temporada", aseguró la tenista nacida en Moldavia y residente en Cantabria, cuyo entrenador es su padre, Ion.

Con vistas al próximo curso, indicó: "Trabajar mucho más duro, con más mucha motivación y estoy ansiosa de que se acaben las vacaciones que voy a tener de una semana y a ponerme a trabajar mucho más duro para el siguiente año".

Después de ganar en dobles con Sara Sorribes la medalla de bronce en los Juegos de París y el Masters 1000 de Madrid en mayo de este año, Hong Kong hubiese sido su primer título individual y también el de una española después de que Paula Badosa se proclamara campeona en Washington en agosto del pasado año.