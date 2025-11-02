La canadiense Mboko priva a Bucsa de su primer título en una final agónica en Hong Kong

Mboko, que ya conquistó el Masters 1000 de Montreal el pasado mes de agosto después de vencer a cuatro ganadoras de un 'grand slam', tuvo que esforzarse al máximo para doblegar a Bucsa por 7-5, 6-7 (9) y 6-2 en un encuentro que se prolongó durante 2 horas y 49 minutos, prueba de la igualdad que lo caracterizó.

La cántabra, de 27 años y número 68 del mundo, plantó cara y solo en el tercer set cedió ante la canadiense, una de las revelaciones de la temporada, quien impuso su mayor calidad para derrotar a la española en el último torneo del año, al margen de las Finales WTA.

Después de ganar en dobles con Sara Sorribes la medalla de bronce en los Juegos de París y en el Masters 1000 de Madrid en mayo de este año, Hong Kong, sobre pista dura, se presentaba como la gran oportunidad para la tenista nacida en Moldavia de dar un paso más en su carrera y de que una española volviera a ganar un torneo, después de que lo hiciera Paula Badosa en agosto del pasado año en Washington.

Consciente del reto, en la primera manga salió dispuesta a aguantarle el pulso a Mboko y, ya en el segundo servicio de la canadiense, a punto estuvo de arrebatárselo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero fue Mboko la que tomó la iniciativa cuando se impuso al resto en el sexto juego para situarse a continuación con 5-2.

En su siguiente saque, Bucsa tuvo que levantar dos bolas de set para mantenerse viva (3-5), una reacción que prosiguió en el siguiente juego, donde le arrebató el saque a su rival.

De nuevo con su saque, volvió a sufrir, replicó otra bola de set y tras un dramático juego, igualó el encuentro (5-5).

Mboko puso el 6-5 y, en el que podía conducir al desempate, Bucsa cedió, por lo que la manga se cerró con 7-5 en una hora de duración.

En el segundo set, la tenista nacida en Estados Unidos y de padres congoleños empezó con solidez (3-0) y, cuando parecía que encarrilaba el partido, la española demostró que no estaba dispuesta a rendirse y devolvió la igualdad al duelo (4-4).

Con 5-4 y saque para Sorribes, Mboko dispuso de su primera bola de triunfo y de nuevo la cántabra se creció para seguir estirando el encuentro (5-5).

Bucsa estaba dispuesta a darlo todo y fruto de su ánimo rompió el servicio a su contrincante (5-6) para poner el set de cara y tratar de igualar a uno.

La canadiense no se amilanó y, al resto, endosó un juego en blanco a Bucsa que llevó el pulso al desempate.

En línea con el desarrollo del partido, el ‘tie-break’ fue frenético y la igualdad extrema, hasta el punto de que se llegó al 9-9.

A la cuarta opción de hacerse con la manga, Bucsa la aprovechó y la cerró con un 11-9 que le devolvía al partido.

En el set decisivo, el guion se mantuvo y Mboko empezó por delante al romper el saque, aunque con Bucsa poniéndole las cosas complicadas, como evidenciaron los veinte puntos que fueron necesarios para que se hiciera con su primer saque (2-0).

La canadiense dio un paso más al volver a ganar al servicio y poner un 5-2 que fue la puntilla a un duelo en el que la española estuvo cerca de tocar la gloria.