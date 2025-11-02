La rusa Blinkova logra su primer título de la WTA al vencer a Tagger en Jiujiang

Blinkova, de 27 años, se mostró más sólida que su rival, que también aspiraba a estrenar su palmarés como profesional después de haber ganado en Roland Garros en la categoría júnior el pasado mes de junio.

En el primer set, la austriaca, 235 en el ránking mundial, perdió el saque en cuatro ocasiones, por dos de su rival, que lo amarró con un 6-3.

En la segunda manga, la dinámica varió y las dos jugadores conservaron su servicio hasta que Tagger lo perdió tras un largo juego, lo que dejó a la jugadora rusa con un 5-3 que le encarriló la victoria.

La austriaca dio la sorpresa en la semifinal ante Golubic, cabeza de serie número dos del torneo, pero no pudo poner el broche a su buen torneo con la victoria en el partido decisivo.

