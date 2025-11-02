Polideportivo
La rusa Blinkova logra su primer título de la WTA al vencer a Tagger en Jiujiang

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- La tenista rusa Anna Blinkova, número 95 del mundo, conquistó este domingo su primer título como profesional al derrotar a la austriaca Lilli Tagger, de 17 años, en la final del torneo de Jiujiang (China), categoría WTA 250, por un doble 6-3.

Por EFE

Blinkova, de 27 años, se mostró más sólida que su rival, que también aspiraba a estrenar su palmarés como profesional después de haber ganado en Roland Garros en la categoría júnior el pasado mes de junio.

En el primer set, la austriaca, 235 en el ránking mundial, perdió el saque en cuatro ocasiones, por dos de su rival, que lo amarró con un 6-3.

En la segunda manga, la dinámica varió y las dos jugadores conservaron su servicio hasta que Tagger lo perdió tras un largo juego, lo que dejó a la jugadora rusa con un 5-3 que le encarriló la victoria.

La austriaca dio la sorpresa en la semifinal ante Golubic, cabeza de serie número dos del torneo, pero no pudo poner el broche a su buen torneo con la victoria en el partido decisivo.

